Президент Болгарии начинает встречи с кандидатами на временного премьера

Президент Болгарии Илиана Йотова, которая оказалась на этом посту после неожиданной отставки Румена Радева, начинает встречи с кандидатами на должность временного главы правительства.

Об этом сообщает болгарская служба"Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

26 января в пресс-службе Йотовой анонсировали первые встречи с возможными кандидатами на исполняющего обязанности премьер-министра.

По конституции, президент может выбирать и.о. премьера среди ограниченного круга лиц. Это спикер Народного собрания, председатель Нацбанка и его заместители, председатель Счетной палаты или заместители, а также уполномоченный по правам человека или заместитель.

Первая встреча состоится во вторник со спикером Народного собрания Раей Назарян. Впрочем, она ранее заявляла, что не заинтересована в должности, как и омбудсмен Велислава Дельчева.

Напомним, 19 января Радев в обращении к народу объявил, что досрочно уходит с должности, а 23 января Конституционный суд утвердил его отставку; должность автоматически перешла к вице-президенту Йотовой.

Как известно, Болгария в течение ближайших 2-х месяцев пойдет на восьмые за пять лет парламентские выборы после провала последней попытки сформировать правительство.

