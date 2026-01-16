Болгарія іде на восьмі за п’ять років парламентські вибори

В Болгарії відбудуться дострокові парламентські вибори після провалу останньої спроби сформувати новий уряд.

Про це повідомляє Nova.bg, інформує "Європейська правда".

У п’ятницю президент Румен Радев надав Альянсу за права і свободи третій мандат на формування уряду, але партія повернула його невиконаним.

Представник Альянсу Хайрі Садаков заявив, що партія почула протестувальників у грудні.

"Наша парламентська група уповноважила мене повернути третій мандат невиконаним, щоб спільними зусиллями реалізувати чесні, вільні, прозорі та демократичні вибори", – сказав Садаков і повернув папку Радеву.

Після цього президент оголосив, що в країні відбудуться дострокові вибори до парламенту. Тепер йому необхідно визначити дату дострокових виборів, які мають відбутися протягом двох місяців.

Ці парламентські вибори стануть восьмими для Болгарії за останні п’ять років.

Раніше Радев пропонував двом найбільшим фракціям у парламенті сформувати новий уряд, але обидві спроби зазнали невдачі.

