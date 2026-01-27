Уровень "очень глубокой бедности" в Британии достиг самого высокого показателя за 30 лет

В Великобритании углубился уровень бедности – почти 7 млн человек живут в "очень глубокой бедности", что является самым высоким показателем за последние три десятилетия.

Об этом говорится в отчете Фонда Джозефа Раунтри (JRF), который проводит исследования, направленные на решение проблемы бедности в Великобритании, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, "очень глубокая бедность" означает домохозяйства, доход которых после вычета расходов на жилье составляет менее 40% от среднего уровня в Великобритании, что составляет около 16 400 фунтов (почти $22,5 тысячи) в год для супругов с двумя маленькими детьми.

Таким образом, согласно опубликованному отчету, уровень бедности в Великобритании углубился: примерно 6,8 млн человек сейчас живут в "очень глубокой бедности".

Отчет свидетельствует, что общий уровень бедности в Великобритании несколько снизился с 24% в 1994/95 году до 21% в 2023/24 году, но "очень глубокая бедность" выросла с 8% до 10% и сейчас составляет почти половину всех бедных.

Также отмечается, что детская бедность также выросла: 4,5 млн детей живут в бедности, и этот показатель растет третий год подряд.

Как отмечается, это является следствием решения министра финансов Рэйчел Ривз, принятого в ноябре, отменить в апреле ограничения на выплату социальной помощи на двоих детей.

По оценкам чиновников, эта мера, направленная на снижение уровня детской бедности путем увеличения помощи семьям, будет стоить 3,1 млрд фунтов.

Напомним, летом правительство Великобритании решило отменить 200-летний закон о бродяжничестве, который объявил ночевку на улице уголовным преступлением и в настоящее время влияет на бездомных в Англии и Уэльсе.

В ноябре писали, что в Германии рекордное количество людей – 1,03 миллиона по состоянию на 2024 год – не имеют постоянного жилья, из них примерно четверть – это дети и подростки.