Франція торік видала або поновила рекордну кількість дозволів на проживання іноземців

За даними французького Міністерства внутрішніх справ, кількість дійсних дозволів на проживання в країні перевищує 4,5 мільйона, це рекордна цифра.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Звіт Генерального директорату з питань іноземців (DGEF) за минулий рік відображає міграційний тиск: було видано 4,5 мільйона дійсних дозволів на проживання, що становить загальне збільшення приблизно на 3%.

Це зростання зумовлене видачею карток довгострокового проживання та багаторічних дозволів.

У Франції кожна третя посвідка видається з сімейних причин, а кожна п'ята – автоматично поновлюється. Це відповідає приблизно 1,5 мільйонам сімейних посвідок і 900 тисячам автоматичних поновлень.

Таким чином, в середньому кількість іноземців, які легально проживають у країні, збільшилася і зараз становить 8,1% дорослого населення. Прогнозується, що кількість конголезців та івуарійців у 2025 році зросте на 8% порівняно з 2024 роком. Десять національностей складають понад 60% дозволів на проживання. А чотири з десяти дозволів видаються вихідцям з трьох країн Магрибу (Алжир, Туніс і Марокко).

Зі збільшенням кількості дозволів на проживання зростає і кількість заявок. Тільки за первинними видачами нових дозволів у 2025 році було видано не менше 384 тисяч, що становить 11% зростання. Це зростання в основному обумовлено збільшенням на 65% кількості дозволів, виданих з гуманітарних міркувань.

