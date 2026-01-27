Франция в прошлом году выдала или возобновила рекордное число видов на жительство

По данным французского Министерства внутренних дел, количество действительных видов на жительство в стране превышает 4,5 миллиона, это рекордная цифра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Отчет Генерального директората по вопросам иностранцев (DGEF) за прошлый год отражает миграционное давление: было выдано 4,5 миллиона действительных видов на жительство, что составляет общее увеличение примерно на 3%.

Этот рост обусловлен выдачей карт долгосрочного проживания и многолетних разрешений.

Во Франции каждый третий вид на жительство выдается по семейным причинам, а каждый пятый – автоматически возобновляется. Это соответствует примерно 1,5 миллионам семейных видов на жительство и 900 тысячам автоматических возобновлений.

Таким образом, в среднем количество иностранцев, легально проживающих в стране, увеличилось и сейчас составляет 8,1% взрослого населения. Прогнозируется, что количество конголезцев и ивуарийцев в 2025 году вырастет на 8% по сравнению с 2024 годом. Десять национальностей составляют более 60% разрешений на проживание. А четыре из десяти разрешений выдаются выходцам из трех стран Магриба (Алжир, Тунис и Марокко).

С увеличением количества видов на жительство растет и количество заявок. Только по первичным выдачам новых разрешений в 2025 году было выдано не менее 384 тысяч, что составляет 11% роста. Этот рост в основном обусловлен 65-процентным увеличением количества разрешений, выданных по гуманитарным соображениям.

