Інвестиції Німеччини в Китай різко зросли на тлі політики США

Інвестиції німецьких компаній у Китай у 2025 році досягли чотирирічного максимуму на тлі зміни торговельної політики США із приходом до влади президента Дональда Трампа.

Про це свідчать дані Німецького економічного інституту IW, з якими ознайомилося агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Дані IW свідчать, що інвестиції Німеччини у Китай з січня по листопад минулого року зросли до понад 7 млрд євро, що на 55,5% більше, ніж 4,5 млрд євро у 2024 та 2023 роках.

Загальна сума інвестицій на 2025 рік також перевищує середній показник у 6 млрд євро за період з 2010 по 2024 рік.

Ці цифри показують, як агресивна торговельна політика адміністрації Трампа в перший рік його перебування на посаді, включаючи далекосяжні мита на імпорт з ЄС, змусила компанії з провідної економіки Європи перенести свою увагу на Китай як альтернативу.

"Німецькі компанії продовжують розширювати свою діяльність у Китаї – і це відбувається прискореними темпами", – заявив Юрген Маттес, керівник відділу міжнародної економічної політики інституту IW, посилаючись на тенденцію до зміцнення місцевих ланцюгів поставок.

За його словами, ця зміна була також викликана побоюваннями "геополітичних конфліктів", які спонукали компанії нарощувати свій бізнес у Китаї, щоб він міг працювати більш незалежно в разі будь-яких серйозних торговельних порушень.

"Багато компаній кажуть: "Якщо я виробляю в Китаї тільки для Китаю, я зменшую ризик бути ураженим можливими тарифами та експортними обмеженнями", – пояснив Маттес.

Варто зауважити, що цього тижня уряд Великої Британії відправляється до Китаю з делегацією, сподіваючись укласти більше ділових угод, від автомобілів до фармацевтичних препаратів, ЄС наближається до угоди з Південною Америкою, а Канада прагне розширити торговельні угоди з Китаєм та Індією.

Зазначимо, що міністерка економіки та енергетики Німеччини Катеріна Райхе вважає, що її країна повинна шукати нових партнерів у світлі мінливого світового порядку.

Варто нагадати, що 16 січня Канада та Китай підписали торгівельну угоду, за якою Канада послабить тарифи на китайські електромобілі, які вона запровадила разом зі США у 2024 році. В обмін на це Китай знизить мита на ключову канадську сільськогосподарську продукцію.

Після цього президент США заявив, що введе 100-відсотковий митний тариф на всі канадські імпортні товари за торговельну угоду з Китаєм.

У Пекіні відповіли, що домовленості між Китаєм і Канадою не спрямовані проти будь-якої третьої сторони.

