Инвестиции Германии в Китай резко выросли на фоне политики США

Инвестиции немецких компаний в Китай в 2025 году достигли четырехлетнего максимума на фоне изменения торговой политики США с приходом к власти президента Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют данные Немецкого экономического института IW, с которыми ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Данные IW свидетельствуют, что инвестиции Германии в Китай с января по ноябрь прошлого года выросли до более 7 млрд евро, что на 55,5% больше, чем 4,5 млрд евро в 2024 и 2023 годах.

Общая сумма инвестиций на 2025 год также превышает средний показатель в 6 млрд евро за период с 2010 по 2024 год.

Эти цифры показывают, как агрессивная торговая политика администрации Трампа в первый год его пребывания в должности, включая далеко идущие пошлины на импорт из ЕС, заставила компании из ведущей экономики Европы перенести свое внимание на Китай как альтернативу.

"Немецкие компании продолжают расширять свою деятельность в Китае – и это происходит ускоренными темпами", – заявил Юрген Маттес, руководитель отдела международной экономической политики института IW, ссылаясь на тенденцию к укреплению местных цепочек поставок.

По его словам, это изменение было также вызвано опасениями "геополитических конфликтов", которые побудили компании наращивать свой бизнес в Китае, чтобы он мог работать более независимо в случае каких-либо серьезных торговых нарушений.

"Многие компании говорят: "Если я произвожу в Китае только для Китая, я уменьшаю риск быть пораженным возможными тарифами и экспортными ограничениями", – пояснил Маттес.

Стоит отметить, что на этой неделе правительство Великобритании отправляется в Китай с делегацией, надеясь заключить больше деловых соглашений, от автомобилей до фармацевтических препаратов, ЕС приближается к соглашению с Южной Америкой, а Канада стремится расширить торговые соглашения с Китаем и Индией.

Отметим, что министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе считает, что ее страна должна искать новых партнеров в свете меняющегося мирового порядка.

Стоит напомнить, что 16 января Канада и Китай подписали торговое соглашение, по которому Канада ослабит тарифы на китайские электромобили, которые она ввела вместе с США в 2024 году. В обмен на это Китай снизит пошлины на ключевую канадскую сельскохозяйственную продукцию.

После этого президент США заявил, что введет 100-процентный таможенный тариф на все канадские импортные товары в связи с торговым соглашением с Китаем.

В Пекине ответили, что договоренности между Китаем и Канадой не направлены против какой-либо третьей стороны.

Также рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Новая цель агрессии Трампа: как Канада готовится к противостоянию с Соединенными Штатами