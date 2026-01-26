У Китаї заявили, що торговельні домовленості з Канадою не спрямовані проти "третіх сторін"

У Китаї заявили, що домовленості між Китаєм і Канадою щодо вирішення двосторонніх економічних і торговельних питань не спрямовані проти будь-якої третьої сторони.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Китаю, яке цитує Reuters, пише "Європейська правда".

З такою заявою виступило Міністерство закордонних справ Китаю у відповідь на погрози США ввести 100% мита на Канаду, якщо вона укладе торговельну угоду з Пекіном.

"Китай вважає, що країни повинні будувати відносини між собою на основі взаємовигідного підходу, а не підходу "нульової суми", і шляхом співпраці, а не конфронтації", – зазначив речник МЗС Китаю.

Нагадаємо, під час візиту до Пекіна прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що зв’язки його країни з Китаєм стали більш передбачуваними, ніж зі Сполученими Штатами.

16 січня країни підписали торгівельну угоду, згідно з якою Канада послабить тарифи на китайські електромобілі, які вона запровадила разом зі США у 2024 році. В обмін на це Китай знизить мита на ключову канадську сільськогосподарську продукцію.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що введе 100-відсотковий митний тариф на всі канадські імпортні товари за торговельну угоду з Китаєм.