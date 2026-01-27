Україна домовилась з Польщею про збільшення потужностей для імпорту газу

Оператор ГТС Польщі Gaz-System і "Оператор ГТС України" узгодили поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з Польщі до України з початку лютого 2026 року.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

До кінця квітня потужності цього напрямку зростуть із 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м на добу.

"Це важлива домовленість для забезпечення стабільного теплопостачання в українські домівки, лікарні, школи і для критичної інфраструктури", – наголосив Денис Шмигаль.

Збільшення спроможностей імпорту є частиною системної роботи з посилення енергетичної безпеки України та диверсифікації маршрутів постачання газу, додав міністр. Польський напрямок забезпечує доступ до різних джерел газу та залишається одним із ключових для імпорту.

У 2025 році через Польщу було поставлено 2,1 млрд куб. м газу – понад 30% загального обсягу імпорту, зокрема близько 600 млн куб. м американського LNG.

Шмигаль подякував польським партнерам за послідовну підтримку України та спільну роботу над зміцненням нашої енергетичної стійкості.

