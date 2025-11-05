ЗМІ: Польща хоче імпортувати більше американського СПГ, зокрема для України

Польща працює над угодою про імпорт скрапленого природного газу (СПГ) зі США для подальшого постачання в Україну та Словаччину.

Як пише "Європейська правда", про це агентство Reuters дізналось від двох проінформованих джерел.

За даними Reuters, представники США та Польщі планують спільно оголосити про збільшення імпорту СПГ після зустрічі на трансатлантичній енергетичній конференції в Афінах наприкінці цього тижня.

"Після цього відбудуться обговорення умов поставок до Словаччини", – сказало одне з джерел Reuters.

За інформацією агентства, потенційні обсяги поставок американського СПГ до Словаччини можуть становити від 4 до 5 мільярдів кубометрів газу на рік – це приблизно дорівнює річному споживанню газу Словаччиною.

Умови потенційної поставки до України в повідомленні Reuters не уточнюються.

"Ми не повністю скористалися історичною можливістю, щоб відвести Європу від російських енергоносіїв на користь американських, але зараз ця адміністрація працює на повну потужність, і відбувається реальна зміна", – сказав Reuters американський посадовець на умовах анонімності.

Незважаючи на загарбницьку війну Росії проти України, Європейський Союз продовжує імпортувати скраплений природний газ з Росії.

У жовтні Рада Європейського Союзу схвалила нові плани щодо припинення закупівель російської нафти і газу – зокрема заборони імпорту російського СПГ до 2027 року. Словаччина разом із Угорщиною виступили проти.

