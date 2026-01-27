Украина договорилась с Польшей об увеличении мощностей для импорта газа

Оператор ГТС Польши Gaz-System и "Оператор ГТС Украины" согласовали поэтапное наращивание пропускной способности для импорта газа из Польши в Украину с начала февраля 2026 года.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда".

До конца апреля мощности этого направления вырастут с 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м в сутки.

"Это важная договоренность для обеспечения стабильного теплоснабжения в украинские дома, больницы, школы и для критической инфраструктуры", – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Увеличение возможностей импорта является частью системной работы по усилению энергетической безопасности Украины и диверсификации маршрутов поставки газа, добавил министр. Польское направление обеспечивает доступ к различным источникам газа и остается одним из ключевых для импорта.

В 2025 году через Польшу было поставлено 2,1 млрд куб. м газа – более 30% общего объема импорта, в частности около 600 млн куб. м американского LNG.

Шмыгаль поблагодарил польских партнеров за последовательную поддержку Украины и совместную работу над укреплением нашей энергетической устойчивости.

