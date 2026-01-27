Сибіга зустрівся з польськими волонтерами, які зібрали понад 2 млн євро на генератори для Києва

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся із волонтерами польської ініціативи "Тепло з Польщі для Києва", які зібрали понад 2 млн євро на допомогу українській столиці.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Сибіга заявив, що польська ініціатива – це "приклад справжньої людяності і солідарності, яка вимірюється не словами, а конкретними справами та швидкістю їх реалізації".

Він нагадав, що акція зібрала понад 7,5 млн польських злотих (понад 2 млн євро), за які вже придбано та доставлено до Києва першу партію допомоги – 130 генераторів для підтримки критично важливої інфраструктури та соціальних об’єктів столиці.

"Висловив щиру подяку волонтерам за відкрите серце, рішучість та згуртованість. У нинішніх умовах саме така здатність швидко діяти, брати на себе відповідальність і доводити справу до результату рятує життя, підтримує міста та зміцнює стійкість України", – зазначив Сибіга.

Український міністр додав, що солідарність польського суспільства є невіддільною частиною стратегічного партнерства між Україною та Польщею.

Учасник цієї акції Бартош Крамек, своєю чергою, також прокоментував ініціативу "Тепло з Польщі для Києва".

"Коли Україна бореться за нас, наш обов'язок – підтримати її. Дякую, пане міністре. Кампанія "Тепло для Києва" не була б можливою без наших донорів – як великих, так і малих", – додав він.

Напередодні писали, що уряд Чехії терміново виділив $500 тисяч на придбання генераторів для України на тлі погіршення ситуації в енергетиці після січневих російських ударів.

Європейська комісія оголосила про передачу Україні 447 резервних генераторів.

А чеська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") за чотири дні від оголошення збору зібрала 100 млн чеських крон (понад 4 млн євро) на генератори та резервні акумулятори для Києва.