Сибіга: Україна невдовзі призначить спецпредставника щодо Білорусі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга невдовзі внесе кандидатуру на призначення спецпредставника щодо Білорусі.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Сибігу запитали, чи була зустріч президента України з лідеркою демократичної опозиції Білорусі Світланою Тихановською свідченням нового підходу України у відносинах з білоруською демократичною опозицією.

Міністр відповів ствердно та зазначив, що "білоруський трек" потребує окремої системної політики.

"Зараз я отримав доручення від президента призначити спецпредставника і найближчим часом внесу кандидатуру на розгляд. Назву цієї посади ми ще визначаємо, але це буде посадовець, уповноважений для контактів з демократичними білоруськими силами", – розповів він.

Сибіга також зауважив, що майже третина промови Зеленського у Вільнюсі була присвячена білоруському питанню.

"Для нас дійсно важливо зберігати відносини з представниками демократичної Білорусі.

Ми віримо, що настане час, і Білорусь – демократична Білорусь – стане четвертим учасником Люблінського трикутника", – сказав він.

