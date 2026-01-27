Укр Рус Eng

Сибіга: Україна невдовзі призначить спецпредставника щодо Білорусі

Новини — Вівторок, 27 січня 2026, 17:07 — Марія Ємець, Сергій Сидоренко

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга невдовзі внесе кандидатуру на призначення спецпредставника щодо Білорусі.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді". 

Сибігу запитали, чи була зустріч президента України з лідеркою демократичної опозиції Білорусі Світланою Тихановською свідченням нового підходу України у відносинах з білоруською демократичною опозицією. 

Міністр відповів ствердно та зазначив, що "білоруський трек" потребує окремої системної політики.

"Зараз я отримав доручення від президента призначити спецпредставника і найближчим часом внесу кандидатуру на розгляд. Назву цієї посади ми ще визначаємо, але це буде посадовець, уповноважений для контактів з демократичними білоруськими силами", – розповів він. 

Сибіга також зауважив, що майже третина промови Зеленського у Вільнюсі була присвячена білоруському питанню. 

"Для нас дійсно важливо зберігати відносини з представниками демократичної Білорусі.

Ми віримо, що настане час, і Білорусь – демократична Білорусь – стане четвертим учасником Люблінського трикутника", – сказав він. 

Читайте повний текст інтерв’ю з Сибігою про мирні переговори, плани щодо НАТО і ЄС та конфлікт з Орбаном.

Читайте також статтю на цю тему: Кінець "миру" з Лукашенком: як відставка Єрмака вплинула на курс щодо Білорусі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь Сибіга
Реклама: