Сибига: Украина вскоре назначит спецпредставителя по Беларуси

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вскоре внесет кандидатуру на назначение спецпредставителя по Беларуси.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Сибигу спросили, была ли встреча президента Украины с лидером демократической оппозиции Беларуси Светланой Тихановской свидетельством нового подхода Украины в отношениях с белорусской демократической оппозицией.

Министр ответил утвердительно и отметил, что "белорусский трек" требует отдельной системной политики.

"Я получил поручение от президента назначить спецпредставителя и в ближайшее время внесу кандидатуру на рассмотрение. Название этой должности мы еще определяем, но это будет чиновник, уполномоченный для контактов с демократическими белорусскими силами", – рассказал он.

Сибига также отметил, что почти треть речи Зеленского в Вильнюсе была посвящена белорусскому вопросу.

"Для нас действительно важно сохранять отношения с представителями демократической Беларуси.

Мы верим, что наступит время, и Беларусь – демократическая Беларусь – станет четвертым участником Люблинского треугольника", – сказал он.

Читайте полный текст интервью с Сибигой о мирных переговорах, планах по НАТО и ЕС и конфликте с Орбаном.

