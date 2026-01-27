Сибига: Украина вскоре назначит спецпредставителя по Беларуси
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вскоре внесет кандидатуру на назначение спецпредставителя по Беларуси.
Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".
Сибигу спросили, была ли встреча президента Украины с лидером демократической оппозиции Беларуси Светланой Тихановской свидетельством нового подхода Украины в отношениях с белорусской демократической оппозицией.
Министр ответил утвердительно и отметил, что "белорусский трек" требует отдельной системной политики.
"Я получил поручение от президента назначить спецпредставителя и в ближайшее время внесу кандидатуру на рассмотрение. Название этой должности мы еще определяем, но это будет чиновник, уполномоченный для контактов с демократическими белорусскими силами", – рассказал он.
Сибига также отметил, что почти треть речи Зеленского в Вильнюсе была посвящена белорусскому вопросу.
"Для нас действительно важно сохранять отношения с представителями демократической Беларуси.
Мы верим, что наступит время, и Беларусь – демократическая Беларусь – станет четвертым участником Люблинского треугольника", – сказал он.
Читайте полный текст интервью с Сибигой о мирных переговорах, планах по НАТО и ЕС и конфликте с Орбаном.
Читайте также статью на эту тему Конец "мира" с Лукашенко: как отставка Ермака повлияла на курс в отношении Беларуси.