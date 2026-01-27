Глава МЗС України: наша мета щодо членства у НАТО лишається незмінною

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Україна не змінювала курсу на членство у НАТО, попри всі події останніх місяців.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

На запитання "ЄвроПравди" про те, чи лишається вступ у Північноатлантичний альянс метою України, міністр відповів ствердно.

"Так, наша ціль є незмінною. Я дякую вам за те, що ви постійно про це запитуєте, я готовий це повторювати. Бо щодо цієї мети не має бути жодних сумнівів. Мета вступу до НАТО визначена Конституцією, це вибір нашого народу", – наголосив Сибіга.

Він наголосив, що ніяка третя країна – а передусім Росія – не може блокувати членство України у будь-якому альянсі або союзі.

"Так, зараз немає консенсусу в НАТО щодо вступу України, це теж правда. Але ми налагодили дуже дієву і політичну практичну взаємодію. Мене постійно запрошують на зустрічі міністрів країн НАТО. До нас приїжджали посли ключових держав НАТО включно з американським послом Вітакером", – додав Сибіга.

Він також підтвердив, що делегація їздила навіть на командний пункт сил оборони України на одній з ділянок фронту. "Це правда. І вони спілкувалися з нашими військовими. Я знаю, як це діє на іноземних посадовців", – сказав Андрій Сибіга.

Також він припустив, що головування Литви у Раді ЄС в першій половині 2027 року може стати "історичним" для євроінтеграції України.

Читайте повний текст інтерв’ю з Сибігою про мирні переговори, плани щодо НАТО і ЄС та конфлікт з Орбаном.



