Сибіга про вступ України у ЄС: головування Литви може стати "історичним"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга припускає, що головування Литви у Раді ЄС в першій половині 2027 року може стати "історичним" для євроінтеграції України.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Сибіга зазначив, що згаданий у "плані з 20 пунктів" 2027 рік як горизонт вступу України до ЄС – узгоджений з Європою, хоча йдеться про "американський" документ.

"Навіть якщо підпису ЄС під документом немає – у ньому не може бути жодних пунктів, які не погоджені з європейськими союзниками. Це принципово. А як саме це буде оформлено – ця модальність буде відпрацьована", – зазначив він.

Сибіга додав, що так само для України "принципово розуміти часові рамки нашого вступу до Європейського Союзу".

Міністра запитали, які настрої у європейських столицях щодо ідеї про вступ України вже у 2027 році.

Він відповів, що бачить підтримку усіх ключових держав ЄС щодо членства України як такого, але дата – "непросте питання".

"ЄС має свої процедури, і ми є заручником консенсусного підходу в деяких моментах. Також звучать різні дати, ви їх чули і від різних посадовців ЄС. Тому особисто я дуже обережний, і зверніть увагу, я не називаю жодної дати. Бо важливо також не створювати надмірних очікувань. Але я точно бачу реалістичні часові рамки нашого вступу", – зазначив очільник МЗС.

"І ми вже працюємо не лише з кіпрським головуванням, а також з наступним ірландським головуванням, і з литовським. Ми дуже хочемо, щоб литовське головування в ЄС стало історичним – а воно, нагадаю, розпочинається в першій половині 2027 року", – сказав він.

Міністра запитали, як він бачить вирішення протиріччя між прагненням "зафіксувати дату" вступу України і тим, що на цьому етапі такий крок суперечить суті процесу розширення ЄС.

"Запевняю, що ми в тісному контакті з нашими європейськими друзями. Європейський Союз знає про ці елементи домовленостей у мирному процесі. Втім, я погоджуюсь із тим, що, напевно, настане час, який вимагатиме змін і в самому ЄС", – сказав Сибіга.

"Євросоюз зацікавлений в якомога швидшому членстві України. Бо членство в ЄС є елементом не лише гарантій нашої безпеки. Євросоюз так само потребує нас – і через те, що Україна стала контриб'ютором безпеки, і для того, щоб ЄС став глобально більш конкурентоспроможним. Це усвідомлення є", – додав він.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україна має стати членом ЄС до 2030 року.



