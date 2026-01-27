Сибіга назвав ефективних "політичних" послів України і визнав, що є і проблеми

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що серед "політичних" українських послів є ефективні, але є і проблеми.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Сибігу запитали, чи "політичні посли" – які не є кадровими дипломатами – показали себе у роботі краще чи гірше, ніж кадрові.

"По-різному. Тут у нас дійсно різний досвід, тому потрібен баланс (між призначення кар'єрних дипломатів і "політичних" послів. – ЄП). І хоча я б не хотів концентруватися на персоналіях, але дам кілька прикладів. Я вважаю, що Альона Гетьманчук (очільниця місії України при НАТО. – ЄП) – надзвичайно ефективний посол, і це правильне призначення", – сказав очільник МЗС.

Прикладами успішних послів він назвав Олексія Гавриша у Норвегії.

"Ми вже бачимо за новою динамкою двосторонніх відносин, наскільки допомогло призначення саме посла, повноцінного керівника установи, яке тут ще й співпало з ефективністю", – сказав Сибіга.

Він також позитивно відзначив Світлану Заліщук у Швеції.

Ефективним послом він назвав і посла у Британії, колишнього головнокомандувача Валерія Залужного – та сказав, що "не має підстав" говорити про можливість його відставки ближчим часом.

Одночасно Сибіга згадав негативний приклад, коли посадовець з країни, де послом України працює кадровий дипломат, "зі здивуванням дізнався" від Сибіги, що російсько-українська війна досі триває.

Читайте повний текст інтерв’ю з Сибігою про мирні переговори, плани щодо НАТО і ЄС та конфлікт з Орбаном.







