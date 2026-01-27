Сибига назвал эффективных "политических" послов Украины и признал, что есть и проблемы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что среди "политических" украинских послов есть эффективные, но есть и проблемы.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Сибигу спросили, как показали себя в работе "политические послы" – которые не являются кадровыми дипломатами, лучше или хуже, чем кадровые.

"По-разному. Здесь у нас действительно разный опыт, поэтому нужен баланс (между назначением карьерных дипломатов и "политических" послов. – ЕП). И хотя я бы не хотел концентрироваться на персоналиях, но дам несколько примеров. Я считаю, что Алена Гетьманчук (глава миссии Украины при НАТО. – ЕП) – чрезвычайно эффективный посол, и это правильное назначение", – сказал глава МИД.

Примерами успешных послов он назвал Алексея Гавриша в Норвегии.

"Мы уже видим по новой динамике двусторонних отношений, насколько помогло назначение именно посла, полноценного руководителя учреждения, которое здесь еще и совпало с эффективностью", – сказал Сибига.

Он также положительно отметил Светлану Залищук в Швеции.

Эффективным послом он назвал и посла в Британии, бывшего главнокомандующего Валерия Залужного – и сказал, что "нет оснований" говорить о возможности его отставки в ближайшее время.

Одновременно Сибига привел отрицательный пример, когда чиновник из страны, где послом Украины работает кадровый дипломат, "с удивлением узнал" от Сибиги, что российско-украинская война до сих пор продолжается.

Читайте полный текст интервью с Сибигой о мирных переговорах, планах по НАТО и ЕС и конфликте с Орбаном.