Трамп повісив своє фото з Путіним у Білому домі

Адміністрація США повісила спільну фотографію американського президента Дональда Трампа та правителя Кремля Владіміра Путіна у вестибюлі Білого дому.

На це звернула увагу журналістка PBS News Елізабет Ландерс.

Йдеться про спільну фотографію Трампа і Путіна із двостороннього саміту, який відбувся 15 серпня 2025 року на Алясці.

Фото: X / Elizabeth Landers

Поруч із цією світлиною – фотографія президента США з його онукою.

Нагадаємо, президент США та очільник Росії зустрілися в Анкориджі вперше за цієї каденції Трампа. Це також стало першою зустріччю американського лідера з Путіним після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Трамп привітно зустрів главу Кремля на Алясці, розстеливши перед ним червоний хідник, попри те, що його армія щодня здійснює воєнні злочини в Україні за його наказом.

Як писали ЗМІ, тоді Путін влаштував президенту США Дональду Трампу тривалу історичну лекцію, чим розлютив його.