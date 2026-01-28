Трамп повісив своє фото з Путіним у Білому домі
Новини — Середа, 28 січня 2026, 08:50 —
Адміністрація США повісила спільну фотографію американського президента Дональда Трампа та правителя Кремля Владіміра Путіна у вестибюлі Білого дому.
На це звернула увагу журналістка PBS News Елізабет Ландерс.
Йдеться про спільну фотографію Трампа і Путіна із двостороннього саміту, який відбувся 15 серпня 2025 року на Алясці.
Поруч із цією світлиною – фотографія президента США з його онукою.
Нагадаємо, президент США та очільник Росії зустрілися в Анкориджі вперше за цієї каденції Трампа. Це також стало першою зустріччю американського лідера з Путіним після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Трамп привітно зустрів главу Кремля на Алясці, розстеливши перед ним червоний хідник, попри те, що його армія щодня здійснює воєнні злочини в Україні за його наказом.
Як писали ЗМІ, тоді Путін влаштував президенту США Дональду Трампу тривалу історичну лекцію, чим розлютив його.