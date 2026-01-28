Трамп повесил свое фото с Путиным в Белом доме
Новости — Среда, 28 января 2026, 08:50 —
Администрация США повесила совместную фотографию американского президента Дональда Трампа и правителя Кремля Владимира Путина в вестибюле Белого дома.
На это обратила внимание журналистка PBS News Элизабет Ландерс.
Речь идет о совместной фотографии Трампа и Путина с двустороннего саммита, который состоялся 15 августа 2025 года на Аляске.
Рядом с этой фотографией – фотография президента США с его внучкой.
Напомним, президент США и глава России встретились в Анкоридже впервые за этот срок полномочий Трампа. Это также стало первой встречей американского лидера с Путиным после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Трамп радушно встретил главу Кремля на Аляске, расстелив перед ним красный ковер, несмотря на то, что его армия ежедневно совершает военные преступления в Украине по его приказу.
Как писали СМИ, тогда Путин устроил президенту США Дональду Трампу длительную историческую лекцию, чем разозлил его.