Трамп повесил свое фото с Путиным в Белом доме

Администрация США повесила совместную фотографию американского президента Дональда Трампа и правителя Кремля Владимира Путина в вестибюле Белого дома.

На это обратила внимание журналистка PBS News Элизабет Ландерс.

Речь идет о совместной фотографии Трампа и Путина с двустороннего саммита, который состоялся 15 августа 2025 года на Аляске.

Фото: X / Elizabeth Landers

Рядом с этой фотографией – фотография президента США с его внучкой.

Напомним, президент США и глава России встретились в Анкоридже впервые за этот срок полномочий Трампа. Это также стало первой встречей американского лидера с Путиным после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Трамп радушно встретил главу Кремля на Аляске, расстелив перед ним красный ковер, несмотря на то, что его армия ежедневно совершает военные преступления в Украине по его приказу.

Как писали СМИ, тогда Путин устроил президенту США Дональду Трампу длительную историческую лекцию, чем разозлил его.