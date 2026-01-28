Україна та США уточнюють деталі угоди про повоєнну відбудову

Президент Володимир Зеленський та українська переговорна команда визначили речі, які потрібно глибше пропрацювати в угоді зі США.

Про це український лідер повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

У середу, 28 січня, Зеленський заявив, що він, переговорна команда та українські посадовці визначили речі, які потрібно глибше пропрацювати в угоді зі США щодо повоєнної відбудови.

"Робота з американською стороною йде активно, і з українського боку – максимальна оперативність. Дякую представникам президента Сполучених Штатів за конструктив у перемовинах. Маємо вийти на результат якомога швидше", – зазначив український президент.

У понеділок, 26 січня, Зеленський повідомив, що цього тижня готується ще одна зустріч переговорних команд України, США та Росії – попередньо, у неділю 1 лютого.

Під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі 23-24 січня США, Україна та Росія обговорювали параметри завершення війни.

Серед тем переговорів команд в ОАЕ – територіальні питання. Україна наполягає на обговоренні територій, відштовхуючись від поточної лінії зіткнення, тоді як росіяни продовжують заявляти про необхідність виведення українських військ з неокупованої частини Донецької області.

