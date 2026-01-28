Украина и США уточняют детали соглашения о послевоенном восстановлении

Президент Владимир Зеленский и украинская переговорная команда определили моменты, которые необходимо более глубоко проработать в соглашении с США.

Об этом украинский лидер сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

В среду, 28 января, Зеленский заявил, что он, переговорная команда и украинские чиновники определили моменты, которые необходимо более глубоко проработать в соглашении с США о послевоенном восстановлении.

"Работа с американской стороной идет активно, и с украинской стороны – максимальная оперативность. Спасибо представителям президента Соединенных Штатов за конструктив в переговорах. Мы должны выйти на результат как можно быстрее", – отметил украинский президент.

В понедельник, 26 января, Зеленский сообщил, что на этой неделе готовится еще одна встреча переговорных команд Украины, США и России – предварительно, в воскресенье 1 февраля.

Во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби 23-24 января США, Украина и Россия обсуждали параметры завершения войны.

Среди тем переговоров команд в ОАЭ – территориальные вопросы. Украина настаивает на обсуждении территорий, отталкиваясь от текущей линии соприкосновения, тогда как россияне продолжают заявлять о необходимости вывода украинских войск из неоккупированной части Донецкой области.

Также рекомендуем ознакомиться с интервью с министром иностранных дел Андреем Сибигой: Мирные переговоры, планы по НАТО и ЕС и конфликт с Орбаном.