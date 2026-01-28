Кубілюс пропонує створити Раду безпеки Європи: "маємо стати лагідним гігантом"

Для координації загальноєвропейських проєктів у сфері оборони може бути доцільним створення Ради безпеки Європи.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час конференції Європейської оборонної агенції 28 січня.

Кубілюс запропонував створити Раду безпеки ЄС для реалізації великих оборонних проєктів.

"Можливо, нам справді потрібно створити Раду безпеки Європи (European Security Council), яку спочатку пропонували Макрон і Меркель ще у 2017, 2018 роках, щоб координувати та вести нас у цій великій трансформації європейської оборони", – запропонував Кубілюс.

Він закликав держави-члени ЄС взяти на себе провідну роль у європейській обороні, для чого на рівні ЄС вже створені інструменти для розбудови загальноєвропейських проєктів.

"Спільна оборона була б нашою силою у світі сили. У світі гігантів ми теж маємо стати гігантами. Лагідним гігантом, який сприяє міжнародному праву та співпраці. Але все ж сильним гігантом", – наголосив єврокомісар.

Андрюс Кубілюс закликав держави-члени "працювати разом і зробити Європу гігантом для нашої оборони".

Як повідомляла "Європейська правда", 26 січня Європейська комісія затвердила другу групу національних оборонних планів у межах ініціативи SAFE (Security Action for Europe), яка передбачає виділення мільярдних кредитів вісьмом країнам-членам для термінового посилення їхньої боєготовності.

Зокрема, план Польщі передбачає отримання майже 44 млрд євро – найбільше серед усіх держав-учасниць програми.

Регламент SAFE був ухвалений 27 травня 2025 року як частина амбітного пакета Readiness 2030. 15 січня Єврокомісія схвалила заявки першої групи країн ЄС на фінансування переозброєння.