Кубилюс предлагает создать Совет безопасности Европы: "Мы должны стать мягким гигантом"

Для координации общеевропейских проектов в сфере обороны может быть целесообразно создание Совета безопасности Европы.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время конференции Европейского оборонного агентства 28 января.

Кубилюс предложил создать Совет безопасности ЕС для реализации крупных оборонных проектов.

"Возможно, нам действительно нужно создать Совет безопасности Европы (European Security Council), который изначально предлагали Макрон и Меркель еще в 2017–2018 годах, чтобы координировать и вести нас в этой большой трансформации европейской обороны", – предложил Кубилюс.

Он призвал государства-члены ЕС взять на себя ведущую роль в европейской обороне, для чего на уровне ЕС уже созданы инструменты для развития общеевропейских проектов.

"Совместная оборона была бы нашей силой в мире силы. В мире гигантов мы тоже должны стать гигантами. Добрым гигантом, который способствует международному праву и сотрудничеству. Но все же сильным гигантом", – подчеркнул еврокомиссар.

Андрюс Кубилюс призвал государства-члены "работать вместе и сделать Европу гигантом для нашей обороны".

Как сообщала "Европейская правда", 26 января Европейская комиссия утвердила вторую группу национальных оборонных планов в рамках инициативы SAFE (Security Action for Europe), которая предусматривает выделение миллиардных кредитов восьми странам-членам для срочного усиления их боеготовности.

В частности, план Польши предусматривает получение почти 44 млрд евро – больше всех среди государств-участников программы.

Регламент SAFE был принят 27 мая 2025 года как часть амбициозного пакета Readiness 2030. 15 января Еврокомиссия одобрила заявки первой группы стран ЕС на финансирование перевооружения.