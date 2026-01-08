ЗМІ: Польща завершує переговори з ЄС про отримання 44 млрд євро на переозброєння

Переговори Польщі з Європейською комісією щодо польського плану використання майже 44 млрд євро за програмою позик SAFE наближаються до кінця.

Про це стало відомо RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

За даними радіостанції, у четвер делегація Єврокомісії проводить у Варшаві переговори з цього питання.

Наприкінці листопада Польща подала на затвердження ЄК 139 проєктів на суму майже 44 млрд євро. Йдеться, наприклад, про заходи, пов'язані зі "Східним щитом", дозаправкою в повітрі або безпекою Балтійського моря.

Вся програма Європейського Союзу SAFE становить 150 млрд євро, і Польща буде її найбільшим бенефіціаром.

Четвергові переговори з ЄК стосуються остаточного затвердження польського плану. Польська влада надіслала до Брюсселя перед святами план із поправками до проєктів. Дипломат ЄС повідомив, що "поправок було небагато і вони мали скоріше косметичний характер".

За інформацією RMF FM, ЄК повинна завершити свою оцінку цього місяця.

Раніше повідомляли, що Польща витратить значну частину коштів з програми SAFE на власне переозброєння, а не на спільні закупівлі з союзниками.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ініціатива SAFE має вирішальне значення для військової безпеки Польщі, а також дасть потужний імпульс економіці країни.

Він сказав, що 43,7 млрд євро допоможуть фінансувати закупівлю дронів та запланований країною проєкт оборони "Східний щит" уздовж кордону з Білоруссю та Росією.