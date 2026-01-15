Єврокомісія схвалила заявки першої групи країн ЄС на фінансування переозброєння

Європейська комісія попередньо схвалила заявки першої групи країн Європейського Союзу на отримання коштів за багатомільярдною програмою SAFE для переозброєння.

Про це йдеться у відповідній заяві, передає "Європейська правда".

Єврокомісія подала до Ради ЄС пропозицію про затвердження фінансової допомоги для Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Хорватії, Кіпру, Португалії та Румунії.

"Минулого року ЄС досягнув більшого прогресу в галузі оборони, ніж за попередні десятиліття. Біла книга та Дорожня карта готовності 2030 дозволили державам-членам мобілізувати до 800 млрд євро на оборону", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, інші плани будуть затверджені незабаром.

"Зараз Раді необхідно терміново затвердити ці плани, щоб забезпечити швидке виділення коштів", – наголосила вона.

Як зазначається, це рішення було ухвалене після ретельної оцінки "Національних планів інвестицій в оборону" країн в рамках ініціативи SAFE.

Затвердження відкриває шлях для надання першої хвилі недорогих довгострокових позик, що дозволить цим країнам терміново підвищити свою військову готовність та придбати необхідне сучасне оборонне обладнання.

Рівень фінансування для кожної країни був попередньо встановлений у вересні на основі принципів солідарності та прозорості.

Наприклад, для Кіпру виділено 1,18 млрд євро, а для Румунії попередньо виділено 16,68 млрд євро.

Ця група з вісьмох держав-членів ЄС має право на близько 38 млрд євро після підписання кредитних угод.

Після завершення оцінки Єврокомісією Рада ЄС має чотири тижні для прийняття рішень про виконання. Після затвердження Єврокомісія остаточно узгодить кредитні угоди, а перші виплати, як очікується, почнуться в березні 2026 року.

Нещодавно повідомляли, що переговори Польщі з Європейською комісією щодо польського плану використання майже 44 млрд євро за програмою позик SAFE наближаються до кінця.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ініціатива SAFE має вирішальне значення для військової безпеки Польщі, а також дасть потужний імпульс економіці країни.

Він сказав, що 43,7 млрд євро допоможуть фінансувати закупівлю дронів та запланований країною проєкт оборони "Східний щит" уздовж кордону з Білоруссю та Росією.