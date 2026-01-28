Прокурори в Угорщині звинуватили мера Будапешта через резонансний прайд

Угорські прокурори висунули звинувачення проти ліберального мера Будапешта Гергея Корачоня за його роль в організації мітингу за права ЛГБТК+, який у червні перетворився на антиурядовий протест.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву прокуратури, передає "Європейська правда".

Прокурори вимагають накласти на Корачоня штраф без судового розгляду.

Уряд Орбана протягом останнього десятиліття постійно обмежував права ЛГБТК+ спільноти, а в березні законодавці ухвалили закон, який дозволяє забороняти прайди, посилаючись на необхідність захистити дітей.

Критики Орбана вважають цей крок частиною ширших репресій проти демократичних свобод напередодні виборів наступного року.

Корачонь спробував обійти заборону на проведення прайду, організувавши його як муніципальний захід, для якого, за його словами, не потрібний дозвіл.

Поліція все одно заборонила захід, аргументуючи це тим, що він підпадає під дію закону про захист дітей, але в кінцевому результаті масовий марш пройшов мирно.

