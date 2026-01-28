ЗМІ: глава МЗС Чехії послабив правила для поїздок російських дипломатів

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка вирішив запровадити лояльніші правила для поїздок російських дипломатів у Шенгенській зоні, незважаючи на те, що попередній уряд нещодавно просунув можливість суворіших процедур в ЄС в рамках антиросійських санкцій.

Про це повідомили видання Deník N і Seznam Zprávy, передає "Європейська правда".

Російські дипломати, акредитовані в іншій країні ЄС, повинні лише повідомляти про свої поїздки до Чехії, а Міністерство закордонних справ не зобов'язане їх попередньо затверджувати.

Причиною, через яку попередній уряд хотів затверджувати поїздки російських дипломатів, було прагнення обмежити розвідувальну діяльність під дипломатичним прикриттям.

Хоча Чехія вислала більшість російських дипломатів після нападу членів російської розвідки на склади боєприпасів у Врбетіце, росіяни з Шенгенської зони все ще могли в'їжджати до Чехії з дипломатичними паспортами.

Однак після вступу на посаду новий глава чеської дипломатії запровадив більш м'які правила щодо поїздок російських дипломатів до Чехії.

"ЄС ухвалив захід, який зобов'язує персонал російських дипломатичних місій у країнах Шенгенської угоди повідомляти про в'їзд на територію держав ЄС, крім держави акредитації. Цей захід застосовується з 25 січня 2026 року. Захід дозволяє державам-членам ЄС вводити інші заходи, а саме можливість схвалення такого в'їзду. Наразі Чехія застосовує лише повідомлення. Чехія вживатиме подальших заходів після оцінки встановленої на цей час практики", – повідомив речник МЗС Даніел Дрейк.

МЗС Чехії готувалося до посилення режиму за попереднього міністра Яна Ліпавського, але це не було реалізовано – європейський захід набув чинності лише після приходу до влади нового уряду.

Ліпавський повідомив, що спочатку МЗС мало намір обмежити пересування російських дипломатів по Європі.

"Я виступав за обмеження пересування російських дипломатів по Шенгенській зоні, оскільки російська розвідка та операції з впливу в Європі використовують дипломатичне прикриття, а вільне пересування в межах Шенгенської зони невиправдано розширює їхній оперативний простір", – сказав колишній міністр.

За його словами, метою попереднього уряду було зменшити ризик для безпеки, посилити контроль та запровадити справедливу взаємність у дипломатичних відносинах.

"Дипломат, акредитований в одній країні, не повинен автоматично мати можливість подорожувати по всій Європі", – підкреслив Ліпавський.

Крок міністра Мацінки суперечить рекомендаціям чеських сил безпеки, зазначає Seznam Zprávy. Вони нагадали, що Росія очолює список ворожих до Чехії країн з 2021 року, а Служба безпеки та розвідки (BIS) неодноразово визнавала Росію найбільшою загрозою безпеці Чехії.

Євросоюз 23 жовтня остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

Ним запроваджувався новий механізм обмеження пересування російських дипломатів у ЄС з 3-місячним перехідним періодом.

Чехія пропонувала включити обмеження на пересування дипломатів із Росії Шенгенською зоною в пакети санкцій Євросоюзу з літа 2023 року.