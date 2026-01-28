СМИ: глава МИД Чехии ослабил правила для поездок российских дипломатов

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка решил ввести более лояльные правила для поездок российских дипломатов в Шенгенской зоне, несмотря на то, что предыдущее правительство недавно продвинуло возможность более строгих процедур в ЕС в рамках антироссийских санкций.

Российские дипломаты, аккредитованные в другой стране ЕС, должны только сообщать о своих поездках в Чехию, а Министерство иностранных дел не обязано их предварительно утверждать.

Причиной, по которой предыдущее правительство хотело утверждать поездки российских дипломатов, было стремление ограничить разведывательную деятельность под дипломатическим прикрытием.

Хотя Чехия выслала большинство российских дипломатов после нападения членов российской разведки на склады боеприпасов в Врбетице, россияне из Шенгенской зоны все еще могли въезжать в Чехию с дипломатическими паспортами.

Однако после вступления в должность новый глава чешской дипломатии ввел более мягкие правила в отношении поездок российских дипломатов в Чехию.

"ЕС принял меру, которая обязывает персонал российских дипломатических миссий в странах Шенгенского соглашения сообщать о въезде на территорию государств ЕС, кроме государства аккредитации. Эта мера применяется с 25 января 2026 года. Мера позволяет государствам-членам ЕС вводить другие меры, а именно возможность одобрения такого въезда. Сейчас Чехия применяет только уведомление. Чехия будет принимать дальнейшие меры после оценки установленной на данный момент практики", – сообщил спикер МИД Даниэл Дрейк.

МИД Чехии готовился к ужесточению режима при предыдущем министре Яне Липавском, но это не было реализовано – европейская мера вступила в силу только после прихода к власти нового правительства.

Липавский сообщил, что изначально МИД намеревался ограничить передвижение российских дипломатов по Европе.

"Я выступал за ограничение передвижения российских дипломатов по Шенгенской зоне, поскольку российская разведка и операции по влиянию в Европе используют дипломатическое прикрытие, а свободное передвижение в пределах Шенгенской зоны неоправданно расширяет их оперативное пространство", – сказал бывший министр.

По его словам, целью предыдущего правительства было уменьшить риск для безопасности, усилить контроль и ввести справедливую взаимность в дипломатических отношениях.

"Дипломат, аккредитованный в одной стране, не должен автоматически иметь возможность путешествовать по всей Европе", – подчеркнул Липавский.

Шаг министра Мацинки противоречит рекомендациям чешских сил безопасности, отмечает Seznam Zprávy. Они напомнили, что Россия возглавляет список враждебных Чехии стран с 2021 года, а Служба безопасности и разведки (BIS) неоднократно признавала Россию самой большой угрозой безопасности Чехии.

Евросоюз 23 октября окончательно утвердил 19-й пакет санкций против России по письменной процедуре.

Им вводился новый механизм ограничения передвижения российских дипломатов в ЕС с трехмесячным переходным периодом.

Чехия предлагала включить ограничения на передвижение дипломатов из России по Шенгенской зоне в пакеты санкций Евросоюза с лета 2023 года.