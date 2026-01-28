Латвія готує план для швидкого закриття доріг на східному кордоні

У Латвії розробляють детальний план, який забезпечить можливість негайного закриття автомобільних і залізничних доріг на східному кордоні в разі необхідності.

Про це сказав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс в інтерв’ю LSM, пише "Європейська правда".

Латвійський міністр пояснив, що і Військова рада, і Міністерство транспорту подали зведену інформацію щодо цього питання.

"Якщо військова загроза зросте, ми не виключаємо демонтажу автомобільних і залізничних доріг. Жоден військовий вагон, що належить окупантам, не проїде по території Латвії", – акцентував він.

А президент Латвії Едгарс Рінкевичс напередодні зазначив, що наразі країна комплексно розглядає східний кордон. За його словами, мова йде не тільки про залізничні колії, а й про дороги та заходи проти мобільності, що вживаються Міністерством оборони.

"Головне завдання – реалізувати вже визначені заходи, а щодо колій – підготувати модель дій, яка дозволить розв’язати цю проблему в разі кризи. А коли ми матимемо чіткий план і ресурси, продовжимо переговори з країнами Балтії", – додав президент країни.

Зазначимо, у період російсько-білоруських навчань "Запад-2025" кордон Польщі з Білоруссю був повністю закритим.

Також Литва закривала кордон з Білоруссю через постійні нальоти метеозондів з контрабандою з Білорусі, що паралізують роботу аеропорту.