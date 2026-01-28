Латвия готовит план для быстрого закрытия дорог на восточной границе

В Латвии разрабатывают детальный план, который обеспечит возможность немедленного закрытия автомобильных и железных дорог на восточной границе в случае необходимости.

Об этом сказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс в интервью LSM, пишет "Европейская правда".

Латвийский министр пояснил, что и Военный совет, и Министерство транспорта подали сводную информацию по этому вопросу.

"Если военная угроза возрастет, мы не исключаем демонтажа автомобильных и железных дорог. Ни один военный вагон, принадлежащий оккупантам, не проедет по территории Латвии", – подчеркнул он.

А президент Латвии Эдгарс Ринкевичс накануне отметил, что в настоящее время страна комплексно рассматривает восточную границу. По его словам, речь идет не только о железнодорожных путях, но и о дорогах и мерах против мобильности, которые принимаются Министерством обороны.

"Главная задача – реализовать уже определенные меры, а в отношении путей – подготовить модель действий, которая позволит решить эту проблему в случае кризиса. А когда у нас будет четкий план и ресурсы, продолжим переговоры со странами Балтии", – добавил президент страны.

Отметим, в период российско-белорусских учений "Запад-2025" граница Польши с Беларусью была полностью закрыта.

Также Литва закрывала границу с Беларусью из-за постоянных налетов метеозондов с контрабандой из Беларуси, которые парализуют работу аэропорта.