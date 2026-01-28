Сійярто відреагував на виклик угорського посла до МЗС України

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що не здивований викликом угорського посла в Києві до МЗС України.

Як передає "Європейська правда", про це він написав у Facebook.

За словами Сійярто, він не здивований ні факту виклику посла, ні тому, що було сказано на зустрічі.

"Вони знову висловили заперечення проти того, що в рамках національної петиції угорський народ висловить свою думку про наміри Брюсселя і Києва витратити гроші угорського народу на функціонування та озброєння України", – написав Сійярто.

Він також поскаржився на те, що угорська сторона не отримала пояснення ні щодо того, "чому президент Зеленський грубо ображає Віктора Орбана, ні щодо того, чому міністр закордонних справ України "гітлерує".

Сійярто також висловив очікування на основі сказаного угорському послу, що "українці продовжуватимуть відкрито і грубо втручатися в квітневі вибори на користь партії "Тиса".

"Однак українці мають бути готові до того, що ми захищатимемо суверенітет нашої країни і не дозволимо їм впливати на підсумки виборів", – написав угорський міністр.

Міністерство закордонних справ викликало посла Угорщини Антала Гейзера та висловило йому протест у зв’язку із нещодавніми заявами керівництва його країни щодо нібито вручання України у хід парламентських виборів в Угорщині.

Як відомо, 27 січня МЗС Угорщини викликало на розмову посла України в Будапешті через нібито спроби Києва вплинути на результати парламентських виборів в країні на користь опозиційної партії "Тиса".