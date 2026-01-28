Сийярто отреагировал на вызов венгерского посла в МИД Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не удивлен вызовом венгерского посла в Киеве в МИД Украины.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в Facebook.

По словам Сийярто, он не удивлен ни фактом вызова посла, ни тем, что было сказано на встрече.

"Они снова выразили возражения против того, что в рамках национальной петиции венгерский народ выскажет свое мнение о намерениях Брюсселя и Киева потратить деньги венгерского народа на функционирование и вооружение Украины", – написал Сийярто.

Он также пожаловался на то, что венгерская сторона не получила объяснения ни по поводу того, "почему президент Зеленский грубо оскорбляет Виктора Орбана, ни по поводу того, почему министр иностранных дел Украины "гитлерует".

Сийярто также выразил ожидание на основе сказанного венгерскому послу, что "украинцы будут продолжать открыто и грубо вмешиваться в апрельские выборы в пользу партии "Тиса".

"Однако украинцы должны быть готовы к тому, что мы будем защищать суверенитет нашей страны и не позволим им влиять на итоги выборов", – написал венгерский министр.

Министерство иностранных дел вызвало посла Венгрии Антала Хейзера и выразило ему протест в связи с недавними заявлениями руководства его страны о якобы вмешательстве Украины в ход парламентских выборов в Венгрии.

Как известно, 27 января МИД Венгрии вызвало на разговор посла Украины в Будапеште из-за якобы попыток Киева повлиять на результаты парламентских выборов в стране в пользу оппозиционной партии "Тиса".