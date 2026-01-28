МЗС викликало посла Угорщини після аналогічного кроку Будапешта

Міністерство закордонних справ викликало посла Угорщини Антала Гейзера та висловило йому протест у зв’язку з нещодавніми заявами керівництва його країни щодо нібито вручання України у хід парламентських виборів в Угорщині.

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства, пише "Європейська правда".

Як відомо, 27 січня МЗС Угорщини викликало на розмову посла України в Будапешті через нібито спроби Києва вплинути на результати парламентських виборів в країні на користь опозиційної партії "Тиса".

У відповідь на цей крок Угорщини українське МЗС також викликало посла.

Угорському дипломату наголосили, що Україна виступає категорично проти втягування угорською стороною країни до передвиборчої кампанії в Угорщині, що відверто шкодить розвитку двосторонніх відносин.

Також МЗС закликало угорську сторону зупинити агресивну антиукраїнську риторику, щоб уникнути негативних наслідків для відносин між двома сусідніми країнами.

Окремо українське зовнішньополітичне відомство підкреслило, що Україна, зі свого боку, залишається готовою до розвитку конструктивної співпраці з Угорщиною.

Відтак МЗС вчергове наголошено на необхідності розблокування вступних переговорів України з Європейським Союзом.

26 січня угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан звинуватив Україну в атаках на Угорщину у спробі втрутитись в парламентські вибори та розпорядився викликати на розмову українського посла у Будапешті.

Минулого тижня Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі сказав, що "кожен Віктор, який намагається продати європейські інтереси, "заслуговує на потиличник". У промові він не уточнив, про якого Віктора йде мова.

Орбан відповів на промову Зеленського у Давосі, заявивши, що "кожен отримає те, на що заслуговує".