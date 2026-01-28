Німеччина передасть Україні 33 мобільні теплоелектростанції

Посол Німеччини в Україні Гайко Томс анонсував передачу німецькою стороною Україні 33 мобільних теплоелектростанцій вже найближчим часом.

Про це він сказав в інтерв'ю "Суспільному", передає "Європейська правда".



"Те, що відбувається тут щоночі, – це воєнні злочини. Це робиться винятково для терору цивільного населення. Вам зараз потрібна підтримка, і ви її отримаєте. Я вважаю, що ми вже є найбільшим партнером і в енергетичному секторі. Ми надаємо не лише генератори чи системи накопичення енергії, а подекуди й транспорт для ремонтних робіт в енергетиці. Тепер ми також передаємо 33 мобільні електростанції – комбіновані теплоелектростанції", – сказав посол.



За його словами, одна така мобільна електростанція може забезпечити теплом і електроенергією десятки тисяч людей.

"Отже, ці 33 установки здатні забезпечити електроенергією мільйони людей в Україні. Виклик полягає в їх підключенні – так само, як і з генераторами, – але ми працюватимемо разом, щоб зробити це якомога швидше", – наголосив Томс.



Дипломат додав, що Німеччина також вже передала Україні девʼять систем протиповітряної оборони IRIS-T та невдовзі очікує постачання нових комплексів.

Як повідомлялося, партія з 76 аварійних генераторів зі стратегічних резервів ЄС прибула у вівторок в Київ для відновлення електропостачання в українських населених пунктах.

Мер Києва Віталій Кличко перед цим заявив, що українська столиця отримала від Польщі 130 генераторів різної потужності.