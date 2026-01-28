Германия передаст Украине 33 мобильные теплоэлектростанции

Посол Германии в Украине Гайко Томс анонсировал передачу немецкой стороной Украине 33 мобильных теплоэлектростанций в ближайшее время.

Об этом он сказал в интервью "Суспільному", передает "Европейская правда".

"То, что происходит здесь каждую ночь, – это военные преступления. Это делается исключительно для террора гражданского населения. Вам сейчас нужна поддержка, и вы ее получите. Я считаю, что мы уже являемся крупнейшим партнером и в энергетическом секторе. Мы предоставляем не только генераторы или системы накопления энергии, а иногда и транспорт для ремонтных работ в энергетике. Теперь мы также передаем 33 мобильные электростанции – комбинированные теплоэлектростанции", – сказал посол.

По его словам, одна такая мобильная электростанция может обеспечить теплом и электроэнергией десятки тысяч людей.

"Итак, эти 33 установки способны обеспечить электроэнергией миллионы людей в Украине. Сложность заключается в их подключении – так же, как и с генераторами, – но мы будем работать вместе, чтобы сделать это как можно быстрее", – подчеркнул Томс.

Дипломат добавил, что Германия также уже передала Украине девять систем противовоздушной обороны IRIS-T и вскоре ожидает поставку новых комплексов.

Как сообщалось, партия из 76 аварийных генераторов из стратегических резервов ЕС прибыла во вторник в Киев для восстановления электроснабжения в украинских населенных пунктах.

Мэр Киева Виталий Кличко перед этим заявил, что украинская столица получила от Польши 130 генераторов различной мощности.