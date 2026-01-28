Чому вбивства у Міннеаполісі можуть стати переломними для США і хто може зупинити Трампа

Вбивство двох громадян США агентами американської Служби імміграційного та митного контролю (ICE) в Міннеаполісі цього місяця цілком може стати переломним моментом для Сполучених Штатів.

Про те, як Дональд Трамп змінює Америку і які це може мати наслідки, читайте в колонці лауреата Нобелівської премії з економіки 2024 року Дарона Аджемоглу Кривава Міннесота: як Трамп атакує демократію в США і чому нинішні події є визначальними. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки нагадує, що ключовою відмінною рисою авторитарних урядів є їхня здатність застосовувати надмірну силу проти опонентів.

Наприклад, якщо невибіркове вбивство протестувальників немислиме у Великій Британії, то такі вбивства в Сирії за президентства Башара Асада нікого би не здивували.

Служба імміграційного та митного контролю (ICE) вже вбила двох невинних цивільних: Рене Гуд, матір трьох дітей, яка щойно відвезла сина до школи, і тепер Алекс Претті – медбрат відділення інтенсивної терапії, який спостерігав за рейдом ICE та фіксував його.

"Міністерство юстиції демонструє непохитну підтримку, щонайменше сумнівно законних дій ICE, навіть відмовляючись їх розслідувати", – обурюється Дарон Аджемоглу.

На його думку, надавши агентам ICE де-факто імунітет, адміністрація президента США Дональд Трампа дала їм зелене світло для подальшої ескалації насильства.

"Якщо це насильство залишиться безкарним, воно справді може стати переломним моментом", – наголошує лауреат Нобелівської премії з економіки 2024 року.

За його словами, у такому разі сповзання до авторитарного режиму може стати важко зворотним, оскільки громадянське суспільство буде зламане під тиском зростаючих репресій, а норми, що стримують такі розправи, поступово руйнуватимуться.

Аджемоглу звертає увагу, що вже зараз дві гілки влади, які мають стримувати президентство (Конгрес і Верховний суд), продемонстрували високу прихильність до порядку денного Трампа. Ослаблено й не менш важливе інституційне стримування з боку незалежних агенцій, насамперед через здатність президента призначати союзників і наближених на ключові посади.

"Загальною метою адміністрації є формування різновиду необмеженого імперського президентства – саме так і консолідується авторитаризм, що ілюструють сучасні приклади від Угорщини до Еквадору, Мексики, Нікарагуа, Туреччини та Венесуели", – зазначає автор колонки.

І вирішальним чинником, на його думку, стане рішучість самого громадянського суспільства, починаючи з Міннесоти.

Докладніше – в колонці Дарона Аджемоглу Кривава Міннесота: як Трамп атакує демократію в США і чому нинішні події є визначальними.