Федеральні агенти США вдруге за місяць застрелили людину, у Сенаті погрожують шатдауном

24 січня у місті Міннеаполіс агент імміграційної та митної служби США (ICE) застрелив чоловіка – це вже другий смертельний випадок у місті під час посилених перевірок міграційного контролю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило CNN.

Загиблого ідентифікували як 37-річного Алекса Претті. Поліція вважає, що він був громадянином США, а також мав дозвіл на носіння зброї.

Міністерство внутрішньої безпеки США, якому підконтрольні агенти ICE, заявило, що загиблий володів зброєю і чинив опір федеральним працівникам. Агенти намагалися роззброїти чоловіка, а потім один з них завдав пострілу з метою самооборони.

Цій версії суперечить аналіз відео з місця події, який провели журналісти New York Times.

На відео видно, як чоловік стає між жінкою та службовцем ІСЕ, який застосовує проти неї сльозогінний спрей. Інші службовці обприскують самого Претті. У цей час у руках чоловіка знаходиться лише телефон. Пістолет агенти знайшли лише після того, як притиснули чоловіка до тротуару. Після вилучення зброї агент ICE вистрілив йому в спину чоловіку, поки той лежав на землі. Було зроблено щонайменше 10 пострілів, які вбили його.

На подію відреагував президент США Дональд Трамп, підтримавши версію Міністерства внутрішньої безпеки.

"Це зброя стрільця, заряджена (з двома додатковими повними магазинами!) і готова до використання – що це означає? Де місцева поліція? Чому їм не дозволили захищати співробітників ICE? Мер і губернатор відкликали їх? Заявляється, що багатьом з цих поліцейських не дозволили виконувати свою роботу, що ICE довелося захищатися самостійно – а це нелегко!", – написав він у своїй мережі Thruth Social.

Трамп також заявив, що місцеві та державні чиновники Міннесоти "підбурювали мешканців до повстання", та звинувативши їх у "корупції"..

Губернатор-демократ Мінесоти Тім Волз назвав слова президента "нісенітницею", а також розпорядився подати судовий позов на адміністрацію Трампа через перешкоджання розслідуванню трагедії.

Зазначається, що агенти ICE, які брали участь у стрілянині вилучили докази з місця стрілянини, не дозволивши органам влади штату оглянути його,

Лідер меншості в Сенаті Чак Шумер заявив, що демократи не нададуть голосів для розгляду законопроєкту про асигнування, якщо він включатиме кошти для Міністерства внутрішньої безпеки, погрожуючи частковим припиненням роботи уряду.

"Те, що відбувається в Міннесоті, жахливо – і неприйнятно в будь-якому американському місті", – заявив Шумер.

Смертельна стрілянина у Міннеаполісі спричинила протести проти імміграційних рейдів у кількох містах по всій країні, які супроводжувалися закликами скасувати ICE.

Нагадаємо, це вже другий випадок загибелі людини під час імміграційних перевірок федеральними агентами у Міннеаполісі. 7 січня агент ICE застрелив 37-річну Рене Ніколь Гуд, нібито в цілях самооборони. Тоді президент США теж виступив на захист агентів.

