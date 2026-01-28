Почему убийства в Миннеаполисе могут стать переломными для США и кто может остановить Трампа

Убийство двух граждан США агентами американской Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) в Миннеаполисе в этом месяце вполне может стать переломным моментом для Соединенных Штатов.

О том, как Дональд Трамп меняет Америку и какие это может иметь последствия, читайте в колонке лауреата Нобелевской премии по экономике 2024 года Дарона Аджемоглу Кровавая Миннесота: как Трамп атакует демократию в США и почему нынешние события будут определяющими. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки напоминает, что ключевой отличительной чертой авторитарных правительств является их способность применять чрезмерную силу против оппонентов.

Например, если неизбирательное убийство протестующих в Великобритании немыслимо, то такие убийства в Сирии при президентстве Башара Асада никого бы не удивили.

Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) уже убила двух невинных гражданских: Рене Гуд, мать троих детей, которая только что отвезла сына в школу, и теперь Алекса Претти – медбрата отделения интенсивной терапии, который наблюдал за рейдом ICE и фиксировал его.

"Министерство юстиции демонстрирует непоколебимую поддержку, по меньшей мере сомнительных законных действий ICE, даже отказываясь их расследовать", – возмущается Дарон Аджемоглу.

По его мнению, предоставив агентам ICE де-факто иммунитет, администрация президента США Дональда Трампа дала им зеленый свет для дальнейшей эскалации насилия.

"Если это насилие останется безнаказанным, оно действительно может стать переломным моментом", – отмечает лауреат Нобелевской премии по экономике 2024 года.

По его словам, в таком случае сползание к авторитарному режиму может стать трудно обратимым, поскольку гражданское общество будет сломлено под давлением растущих репрессий, а нормы, сдерживающие такие расправы, постепенно разрушаться.

Аджемоглу обращает внимание, что уже сейчас две ветви власти, которые должны сдерживать президентство (Конгресс и Верховный суд), продемонстрировали высокую приверженность повестке дня Трампа. Ослаблено и не менее важное институциональное сдерживание со стороны независимых агентств, прежде всего из-за способности президента назначать союзников и приближенных на ключевые должности.

"Общей целью администрации является формирование разновидности неограниченного имперского президентства – именно так и консолидируется авторитаризм, что иллюстрируют современные примеры от Венгрии до Эквадора, Мексики, Никарагуа, Турции и Венесуэлы", – отмечает автор колонки.

И решающим фактором, по его мнению, станет решимость самого гражданского общества, начиная с Миннесоты.

Подробнее – в колонке Дарона Аджемоглу Кровавая Миннесота: как Трамп атакует демократию в США и почему нынешние события будут определяющими.