Захарова порадила президенту Польщі почитати Путіна, щоб "не спотворювати" історію

Речниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила польського президента Кароля Навроцького в "спотворенні історії" та порадила йому прочитати статтю Владіміра Путіна, яка присвячена російській інтерпретації причин та підсумків Другої світової війни.

Про це Захарова написала у своєму Telegram, повідомляє "Європейська правда".

У вівторок Кароль Навроцький взяв участь в урочистостях з нагоди 81-ї річниці визволення нацистського концентраційного табору Аушвіц. Президент Польщі нагадав, що саме радянські солдати визволили цю територію. Проте він також звернув увагу на ширшу роль Радянського Союзу у Другій світовій війні.

"Однак за стінами концтабору Аушвіц на них (в'язнів) не чекала свобода, бо це було також обличчя тих самих радянських військ, завдяки яким Адольф Гітлер міг у 1939 році розпочати Другу світову війну і призвести до трагедії Голокосту. Адже саме Гітлер разом зі Сталіним розпочали Другу світову війну", – сказав під час промови Кароль Навроцький.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова відреагувала на виступ польського президента.

"Кароль Навроцький, виступаючи в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту на пам'ятній церемонії в музеї концтабору Аушвіц-Біркенау, вкотре грубо спотворив передвоєнну історію. Він знову повторив брехливу тезу про нібито відповідальність Радянського Союзу за початок Другої світової війни, яка в результаті призвела до трагедії Голокосту", – заявила Захарова.

Вона також дала "пораду" польському президенту. "Рекомендуємо Навроцькому перечитати статтю президента В.В.Путіна "75 років Великої Перемоги: спільна відповідальність перед історією і майбутнім" від 19 червня 2020 року", – написала Захарова.

Мова йде про статтю, у якій Путін виправдовує пакт Молотова – Ріббентропа, перекладає відповідальність за початок Другої світової війни та акцентує на винятковій ролі СРСР у перемозі.

