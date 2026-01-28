Захарова посоветовала президенту Польши почитать Путина, чтобы "не искажать" историю

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обвинила польского президента Кароля Навроцкого в "искажении истории" и посоветовала ему прочитать статью Владимира Путина, посвященную российской интерпретации причин и итогов Второй мировой войны.

Об этом Захарова написала в своем Telegram, сообщает "Европейская правда".

Во вторник Кароль Навроцкий принял участие в торжествах по случаю 81-й годовщины освобождения нацистского концентрационного лагеря Аушвиц. Президент Польши напомнил, что именно советские солдаты освободили эту территорию. Однако он также обратил внимание на более широкую роль Советского Союза во Второй мировой войне.

"Однако за стенами концлагеря Аушвиц их (заключенных) не ждала свобода, потому что это было также лицо тех самых советских войск, благодаря которым Адольф Гитлер мог в 1939 году начать Вторую мировую войну и привести к трагедии Холокоста. Ведь именно Гитлер вместе со Сталиным начали Вторую мировую войну", – сказал во время речи Кароль Навроцкий.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова отреагировала на выступление польского президента.

"Кароль Навроцкий, выступая в Международный день памяти жертв Холокоста на памятной церемонии в музее концлагеря Аушвиц-Биркенау, в очередной раз грубо исказил предвоенную историю. Он снова повторил лживый тезис о якобы ответственности Советского Союза за начало Второй мировой войны, которая в результате привела к трагедии Холокоста", – заявила Захарова.

Она также дала "совет" польскому президенту. "Рекомендуем Навроцкому перечитать статью президента В.В.Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" от 19 июня 2020 года", – написала Захарова.

Речь идет о статье, в которой Путин оправдывает пакт Молотова-Риббентропа, перекладывает ответственность за начало Второй мировой войны и акцентирует внимание на исключительной роли СССР в победе.

Напомним, в декабре Захарова приписала Ленину заслугу существования Польши в ответ на заявление Сикорского.

А осенью Захарова набросилась на Польшу из-за закрытия границы с Беларусью.