У Латвії до шкільної програми планують додати практичні заняття з управління БпЛА

У Латвії у другому семестрі поточного навчального року в програму уроків державної оборони планується поступово ввести практичні заняття з управління безпілотними літальними апаратами.

Про це повідомили агентству LETA в Міністерстві оборони Латвії, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

До змісту уроків державної оборони вже другий рік включені теоретичні заняття з можливостей дронів, але в подальшому вони будуть доповнені практичним навчанням з управління безпілотниками.

Водночас влітку 2025 року Центр Яунсардзе почав організовувати табори освіти за інтересами в галузі державної оборони, присвячені управлінню дронами. У них взяли участь 28 учнів. Також цього літа планується організувати аналогічні табори.

Як зазначено в анотації до законопроєкту, у затвердженій 5 жовтня 2023 року Сеймом Концепції державної оборони, "починаючи з 2024/2025 навчального року уроки держоборони стають обов'язковою частиною змісту середньої освіти, щоб забезпечити учнів базовими навичками дій у кризових і військових ситуаціях, а також сприяти формуванню відповідальної громадянської самосвідомості".

Уроки держоборони – один з базових курсів навчання в галузі здоров'я, безпеки та фізичної активності. Заняття проходять один раз на місяць протягом одного дня і тривають вісім навчальних годин, за винятком вересня і січня, протягом двох послідовних навчальних років. Реалізацію предмета забезпечує Центр Яунсардзе, який також готує інструкторів для викладання державної оборони.

