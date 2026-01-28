В Латвии в школьную программу планируют добавить практические занятия по управлению БПЛА

В Латвии во втором семестре текущего учебного года в программу уроков государственной обороны планируется постепенно ввести практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами.

Об этом сообщили агентству LETA в Министерстве обороны Латвии, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

В содержание уроков государственной обороны уже второй год включены теоретические занятия по возможностям дронов, но в дальнейшем они будут дополнены практическим обучением по управлению беспилотниками.

В то же время летом 2025 года Центр Яунсардзе начал организовывать лагеря образования по интересам в области государственной обороны, посвященные управлению дронами. В них приняли участие 28 учеников. Также этим летом планируется организовать аналогичные лагеря.

Как указано в аннотации к законопроекту, в утвержденной 5 октября 2023 года Сеймом Концепции государственной обороны, "начиная с 2024/2025 учебного года уроки гособороны становятся обязательной частью содержания среднего образования, чтобы обеспечить учащихся базовыми навыками действий в кризисных и военных ситуациях, а также способствовать формированию ответственного гражданского самосознания".

Уроки гособороны – один из базовых курсов обучения в области здоровья, безопасности и физической активности. Занятия проходят один раз в месяц в течение одного дня и длятся восемь учебных часов, за исключением сентября и января, в течение двух последовательных учебных лет. Реализацию предмета обеспечивает Центр Яунсардзе, который также готовит инструкторов для преподавания государственной обороны.

Как сообщалось, НАТО планирует в течение следующих двух лет осуществить масштабное перевооружение на границе с Россией и Беларусью, накопить там значительно больше оружия и создать безлюдную роботизированную зону.

Также сообщалось, что ЕС хочет создать альянс дронов с Украиной в начале 2026 года.