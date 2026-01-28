Укр Рус Eng

Німеччина засудила удар РФ по пасажирському потягу на Харківщині

Новини — Середа, 28 січня 2026, 21:42 — Марія Ємець

Німеччина засудила російський удар безпілотниками по пасажирському потягу на Харківщині. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували 28 січня на сторінці МЗС Німеччини.

"Удари по цивільних поїздах – це нове дно у жорстокості Путіна в його загарбницькій війні проти України", – заявили у в МЗС Німеччини.

У заявіі додали, що Росія має нарешті погодитись на паузу у бойових діях та реальні переговори.

"Ми продовжимо підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію", – зазначили в МЗС Німеччини. 

Нагадаємо, під російський удар потрапив поїзд "Чоп – Харків – Барвінкове". Два безпілотники, попередньо, типу "Герань-2", влучили поруч з поїздом, а один – у вагон, внаслідок чого загинули п’ятеро пасажирів. 

Президентка Молдови Мая Санду після цього випадку закликала до постійного тиску на Росію.

