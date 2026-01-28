Німеччина засудила удар РФ по пасажирському потягу на Харківщині

Німеччина засудила російський удар безпілотниками по пасажирському потягу на Харківщині.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували 28 січня на сторінці МЗС Німеччини.

"Удари по цивільних поїздах – це нове дно у жорстокості Путіна в його загарбницькій війні проти України", – заявили у в МЗС Німеччини.

Attacks on civilians on trains are yet another low point in Putin's cruelty in his war of aggression against #Ukraine. Russia must finally agree to a ceasefire and serious negotiations. We continue to support Ukraine and increase pressure on Russia. – GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) January 28, 2026

У заявіі додали, що Росія має нарешті погодитись на паузу у бойових діях та реальні переговори.

"Ми продовжимо підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію", – зазначили в МЗС Німеччини.

Нагадаємо, під російський удар потрапив поїзд "Чоп – Харків – Барвінкове". Два безпілотники, попередньо, типу "Герань-2", влучили поруч з поїздом, а один – у вагон, внаслідок чого загинули п’ятеро пасажирів.

Президентка Молдови Мая Санду після цього випадку закликала до постійного тиску на Росію.