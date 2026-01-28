Санду закликала до тиску на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг

Президентка Молдови Мая Санду закликала до постійного тиску на Росію після того, як РФ атакувала пасажирський потяг на Харківщині, внаслідок чого загинули 5 людей.

Про це, як пише "Європейська правда" вона написала у мережі X.

Президентка Молдови нагадала, що удари по цивільних є порушенням міжнародного права, тому Росія має бути притягнута до відповідальності.

Санду закликала партнерів до тиску на Москву та до посилення підтримки України.

"Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Росія має відчувати постійний тиск, а Україна має отримувати постійну підтримку для захисту свого народу та миру в Європі", – написала вона.

Нагадаємо, 27 січня Росія атакувала дронами пасажирський потяг на Харківщині. Внаслідок удару загинули 5 людей.

На тлі посилення російських обстрілів співголова німецької опозиційної партії "Зелені" Франциска Брантнер закликала уряд посилити протиповітряну оборону України та передати Києву далекобійні ракети Taurus.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, своєю чергою, заявив, що у Бундесверу залишилося "обмаль можливостей" для посилення української ППО.