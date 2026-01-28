Укр Рус Eng

Германия осудила удар РФ по пассажирскому поезду на Харьковщине

Новости — Среда, 28 января 2026, 21:42 — Мария Емец

Германия осудила российский удар беспилотниками по пассажирскому поезду в Харьковской области.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовали 28 января на странице МИД Германии.

"Удары по гражданским поездам – это новое дно жестокости Путина в его захватнической войне против Украины", – заявили в в МИД Германии.

В заявлении добавили, что Россия должна наконец согласиться на паузу в боевых действиях и реальные переговоры.

"Мы продолжим поддерживать Украину и усиливать давление на Россию", – отметили в МИД Германии.

Напомним, под российский удар попал поезд "Чоп – Харьков – Барвинково". Два беспилотника, предварительно, типа "Герань-2", попали рядом с поездом, а один – в вагон, в результате чего погибли пять пассажиров.

Президент Молдовы Майя Санду после этого случая призвала к постоянному давлению на Россию.

