Германия осудила удар РФ по пассажирскому поезду на Харьковщине
Германия осудила российский удар беспилотниками по пассажирскому поезду в Харьковской области.
Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовали 28 января на странице МИД Германии.
"Удары по гражданским поездам – это новое дно жестокости Путина в его захватнической войне против Украины", – заявили в в МИД Германии.
Attacks on civilians on trains are yet another low point in Putin's cruelty in his war of aggression against #Ukraine. Russia must finally agree to a ceasefire and serious negotiations. We continue to support Ukraine and increase pressure on Russia.– GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) January 28, 2026
В заявлении добавили, что Россия должна наконец согласиться на паузу в боевых действиях и реальные переговоры.
"Мы продолжим поддерживать Украину и усиливать давление на Россию", – отметили в МИД Германии.
Напомним, под российский удар попал поезд "Чоп – Харьков – Барвинково". Два беспилотника, предварительно, типа "Герань-2", попали рядом с поездом, а один – в вагон, в результате чего погибли пять пассажиров.
Президент Молдовы Майя Санду после этого случая призвала к постоянному давлению на Россию.