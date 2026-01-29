Єврокомісарка Кос 29 січня проінформує Раду ЄС про роботу над "планом процвітання" України

Європейська комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос у четвер, 29 січня, розповість міністрам закордонних справ ЄС в Брюсселі про перебіг підготовки "плану процвітання" для України, у якій бере участь Європейська комісія.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", повідомила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах.

Кос виступить на Раді ЄС 29 січня з презентацією "плану процвітання" України.

"Європейська комісія працює над "планом процвітання", і єврокомісарка Кос проінформує міністрів про це сьогодні", – заявила Каллас.

Вона висловила переконання, що "процвітання України дуже тісно пов’язане з Європою, оскільки вони географічно розташовані в Європі".

"Отже, очевидно, що ми маємо там свою роль", – додала головна дипломатка ЄС.

Президентка Єврокомісії заявила, що ЄС та США близькі до угоди щодо "плану процвітання" для України, який ґрунтується на п’яти стовпах: продуктивність, інтеграція України в ринок ЄС, інвестиції, донори та реформи.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на неформальному саміті ЄС лідерам представили конфіденційний документ Єврокомісії, який передбачає членство України в Євросоюзі до 2027 року.

Своєю чергою, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц чітко заявив, що вступ України до ЄС у 2027 році – неможливий.