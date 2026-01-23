Фон дер Ляєн розповіла деталі "плану процвітання" України від ЄС і США

Європейський Союз та США близькі до угоди щодо "плану процвітання" для України, який грунтується на п’яти стовпах: продуктивність, інтеграція України в ринок ЄС, інвестиції, донори та реформи.

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн по завершенню позачергового саміту ЄС в ніч з 22 на 23 січня.

Президентка Єврокомісії розкрила суть "плану процвітання" для України, над яким працюють США і ЄС.

"Щодо "плану процвітання" (prosperity package)... ми близькі до угоди зі Сполученими Штатами та Україною щодо єдиної уніфікованої рамкової програми процвітання (prosperity framework)", – заявила фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що йдеться про "єдиний документ, що представляє колективне бачення українців, американців та Європи щодо повоєнного майбутнього України", який грунтується на даних Світового банку та будується на базі п'яти "стовпів".

Перший – підвищення продуктивності через сприятливі для бізнесу реформи та посилення ринкової конкуренції.

Другий стовп – прискорення інтеграції України до єдиного ринку ЄС через реформи в ключових економічних секторах.

"Третій стовп – це значне нарощування інвестицій, і тут Рамкова програма інвестицій в Україну (Ukraine investment framework), що є частиною нашого Інструменту для України (Ukraine facility), вже діє, тож ми можемо використовувати структури, які ми вже створили з початку війни", – повідомила президентка Єврокомісії.

Четвертий стовп стосується посилення координації донорів, "оскільки нам потрібні не лише державні кошти, а й приватні інвестиції".

"П’ятий стовп – це фундаментальні реформи... Це означає посилення верховенства права, активізацію зусиль у сфері боротьби з корупцією та модернізацію державного управління, оскільки саме так ми зможемо побудувати довіру, а довіра наших партнерів і довіра інвесторів є першочерговою", – підсумувала фон дер Ляєн.

Як повідомляла "Європейська правда", Росія досі не прийняла 20-пунктний план, і це є однією з причин, чому Білий дім не хотів підписувати "план процвітання" для України під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі цього тижня.

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, президент України Володимир Зеленський анонсував тристоронні переговори Україна-США-Росія в Об’єднаних Арабських Еміратах, що мають пройти 23-24 січня.

Перед цим Зеленський мав зустріч з американським колегою Дональдом Трампом. У команді Зеленського назвали зустріч "хорошою".