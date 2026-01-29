Еврокомиссар Кос 29 января проинформирует Совет ЕС о работе над "планом процветания" Украины

Европейский комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос в четверг, 29 января, расскажет министрам иностранных дел ЕС в Брюсселе о ходе подготовки "плана процветания" для Украины, в которой участвует Европейская комиссия.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды", сообщило высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Кос выступит на Совете ЕС 29 января с презентацией "плана процветания" Украины.

"Европейская комиссия работает над "планом процветания", и еврокомиссар Кос проинформирует министров об этом сегодня", – заявила Каллас.

Она выразила убеждение, что "процветание Украины очень тесно связано с Европой, поскольку они географически расположены в Европе".

"Следовательно, очевидно, что мы имеем там свою роль", – добавила главный дипломат ЕС.

Председатель Еврокомиссии заявила, что ЕС и США близки к соглашению по "плану процветания" для Украины, который основывается на пяти столпах: продуктивность, интеграция Украины в рынок ЕС, инвестиции, доноры и реформы.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на неформальном саммите ЕС лидерам представили конфиденциальный документ Еврокомиссии, который предусматривает членство Украины в Евросоюзе до 2027 года.

В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц четко заявил, что вступление Украины в ЕС в 2027 году – невозможно.