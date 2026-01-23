Орбан стверджує, що документ Єврокомісії передбачає членство України до 2027 року

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на саміті ЄС лідерам представили конфіденційний документ Єврокомісії, який передбачає членство України в Євросоюзі до 2027 року.

Про це він сказав після саміту ЄС, передає "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Саміт був скликаний для обговорення "розвитку трансатлантичних відносин", що було головною темою обговорення для інших лідерів, а також голови Європейської комісії на заключній пресконференції. Однак Орбан найбільше обговорював Україну.

За словами Орбана, існує документ, про який він "не має права говорити", і в ньому йдеться про 800 млрд євро для України, представлені плани щодо того, як генерувати ці гроші, і навіть йдеться про ще 700 млрд євро.

"Ми думали, що це була початкова позиція, яка згодом буде пом'якшена", – сказав Орбан, додавши, що натомість пропозиція була прийнята "точно так, як вона надійшла з України". Він попередив, що план вимагатиме масштабних запозичень, що залишить фінансовий тягар на плечах майбутніх поколінь європейців.

Прем'єр-міністр заявив, що Угорщина продовжуватиме блокувати членство України в ЄС та будь-які бюджетні рамки ЄС, які передбачають виділення коштів Києву. Хоча він підкреслив, що окремі країни залишаються вільними підтримувати Україну на добровільній основі, він стверджував, що примусове колективне фінансування ЄС "знищить Європейський Союз".

У відповідь на інше запитання він заявив, що згідно з тим же "конфіденційним документом", Україна повинна приєднатися до ЄС до 2027 року.

В окремому дописі на Facebook Орбан також коментував виступ президента Володимира Зеленського в Давосі.

"Він вважає недостатніми допомогу, зброю та рішучість Європи щодо України. Не довелося довго чекати на відповідь Брюсселя: вчора ввечері Урсула фон дер Ляєн представила дорожню карту розвитку України. У ній Брюссель врахував усі вимоги України. 800 млрд доларів для України, прискорений вступ до ЄС до 2027 року, додаткова допомога до 2040 року. Ось до чого ми дійшли. Поки президент Зеленський сидить на коні, брюссельці готові платити, як військові офіцери", - написав Орбан.

Нагадаємо, глава Єврокомісії заявила, що Європейський Союз та США близькі до угоди щодо "плану процвітання" для України, який ґрунтується на п’яти стовпах: продуктивність, інтеграція України в ринок ЄС, інвестиції, донори та реформи.

Раніше прем'єрка Юлія Свириденко розповіла, на що Україна пустить $800 млрд з економічної "мирної" угоди. В уряді повідомили, що ця сума включатиме як гранти, так і кредитні кошти.

При цьому угода про $800 млрд для України узгоджена ЄС і не суперечить умовам вступу, стверджують в уряді.